قال منتصر رياض، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم الجيزة، إن الإقبال على لجان الانتخابات بالدائرة متوسطًا، مؤكدا أن الناخبين وصلوا خلال منتصف اليوم الأول لانتخابات الرئاسة المصرية لحوالي 5650 صوتا على مستوى الدائرة.

وأضاف «رياض»، في تصريحاته لـ«الشروق»، أن المواطنين بدائرة قسم الجيزة يسطرون ملحمة في الإقبال على صناديق الاقتراع، فضلا عن حالة التعاون بين المواطنين والفرحة العارمة بالدائرة أمام لجان الاقتراع.

وأشار «رياض» إلى أنه خصص عدد من السيارات على نفقته الخاصة لنقل الناخبين إلى المقار الانتخابية المقيدين بها للإدلاء بأصواتهم وخاصة كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت «رياض» إلى أنه من المتوقع أن تزداد أعداد الناخبين خلال الفترة المسائية عقب انخفاض موجة الحرارة، وعودة الموظفين من أعمالهم.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية يتنافس فيها كل من عبدالفتاح السيسي، ورمزه النجمة، لفترة رئاسية ثانية، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، ورمزه الطائرة، وأجريت الانتخابات الرئاسية في الخارج في 16 و17 و18 من مارس الحالي، فيما بدأت الانتخابات في الداخل اليوم 26 مارس وتستمر حتى الـ28 من الشهر ذاته.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 59 مليونا و78 ألفًا و138 مصريًا، يصوتون في 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبًا يعاونهم 110 آلاف موظف.