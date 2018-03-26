السيطرة على حريق ضخم بمحطة وقود في الأقصر

تمكنت قوات الإطفاء والحماية المدنية، بمحافظة الأقصر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق ضخم شب بمحطة وقود في منطقة شرق السكة.



وانتقلت قوات من الحماية المدنية والإطفاء لموقع الحادث، حيث تمكنت قوات الحماية والإطفاء من مقاومة النيران ومنع انتقالها لبقية مساكن المنطقة، كما تم قطع الكهرباء، ومناشدة المواطنين بغلق خطوط الغاز بالمنازل.



وتبين أن نشوب الحريق، الذي أحدث دويا هائلا، وقع لحظة تفريع حافلة محملة بالوقود في خزانات بالمحطة التي تعرضت لدمار شامل.



ولم يتم الإعلان عن وقوع ضحايا جراء الحادث حتى الآن.