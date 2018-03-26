حسام حسن يطالب كوبر بتغير خطته

أكد حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، يجب أن يحرص على أن يضع خطته التي سيلعب بها كأس العالم المنتظر بروسيا 2018 وذلك من خلال تجربة اللاعبين بالوديات التي يخوضها الفراعنة.

واضاف المدير الفني للمصري : أن المنتخب ليس نادي يعتمد على نجم كي يعتمد الفراعنة على محمد صلاح فقط، ولكن منتخب مصر لديه عدد كبير من النجوم يقدرون على التمثيل المشرف لمصر في كافة المباريات الهامة.

وقال حسام حسن ، "محمد صلاح لاعب كبير جدًا ومميز ولكن يجب أن يكون لدينا حلول كثيرة بخلاف صلاح".

وأتم حسام حسن، محمد صلاح لاعب مميز وجزء كبير وهام من منتخب مصر، ولكن يجب أن يضع كوبر، حلول أخرى.