«الوطنية للانتخابات» تعلق على صور تصويت حسين فهمي مرتين

علق المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، على التقارير والصور المتداولة بشأن بتصويت الفنان حسين فهمي، مرتين في الانتخابات الرئاسية، بعد إدلائه بصوته اليوم رغم تصويته مرة سابقة في انتخابات المصريين بالخارج خلال وجود في دولة الإمارات.

وأكد «الشريف»، خلال مؤتمر صحفي في نهاية اليوم الأول للانتخاب، مساء الاثنين، أن هذا الأمر يستحيل حدوثه، موضحًا أن تسجيل الحضور للمصريين في الخارج يكون إلكترونيًا، وبمجرد إدخال بياناته تعلم الهيئة الوطنية للانتخابات من حضر للانتخابات.

وأوضح أن الهيئة حررت كشوفًا بأسماء المصريين الذين صوتوا في الخارج، ثم رفعتها من الكشوف الانتخابية، مشيرًا إلى إرسال الكشوف الانتخابية إلى اللجان الفرعية مصحوبة بكشوف تسمى «الكشوف الوردية»، حتى يرفع القاضي بنفسه الاسم في حالة عدم رفعها لضيق الوقت.

واستطرد: «عندما رصدت غرفة عمليات الهيئة الصور المتداولة حول هذا الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي، تحققنا على الفور، وتأكدنا أن الفنان كان في زيارة للسفير ولم يدل بصوته هناك»، وكرر قوله: «تكرار الصوت يستحيل حدوثه».

وأغلقت اللجان الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 13 ألف و687 لجنة، أبوابها في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين، بعد انتهاء اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.