«إسماعيل» يبحث مع وزير الصناعة تطورات العمل بمشروع المثلث الذهبي

بحث رئيس الوزراء، شريف إسماعيل مع وزير التجارة والصناعة، ملفات عمل الوزارة وعلى رأسها مشروع تطوير المثلث الذهبي اليوم الاثنين.

وعرض قابيل خلال اللقاء تقارير عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ظل ما تساهم به في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير العديد من فرص العمل لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وبحث الاجتماع تطورات العمل بمشروع المثلث الذهبي، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المنشودة بصعيد مصر، حيث تم بحث الإجراءات التي تتم للاستفادة من الإمكانات الواعدة في هذه المنطقة، بما يسهم في جذب العديد من الاستثمارات المباشرة في قطاع التعدين، لاسيما في ضوء ما تتمتع به المنطقة من ثروة تعدينية كبيرة.