رئيس «انتخابات البحر الأحمر»: اللجان شهدت إقبالا كثيفا

انتهت عملية التصويت في لجان البحر الأحمر، في الساعة التاسعة من مساء الاثنين، حيث شهدت عددا من لجان الغردقة ورأس غارب، توافد أعداد كبيرة من الناخبين قبل إغلاق اللجان.

وأغلق القضاة المشرفين، على الانتخابات اللجان الفرعية وتشميعها بالشمع الأحمر، وتسليمها لقوات الأمن.

قال المستشار جمال عبدالرحمن، رئيس اللجنة العامة المتابعة الانتخابات بالبحر الأحمر، إن اليوم الأول من التصويت انتهى بدون أي مشاكل أو معوقات فى اللجان، وأن العملية الانتخابية فى اليوم الأول تمت بشكل طبيعي ومنتظم.

وأوضح أن اليوم الأول من التصويت شهد إقبالا كثيفا من الناخبين فى عدد كبير من اللجان، وإقبال متوسط فى عدد آخر من اللجان.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت جميع سبل الراحة للقضاة وأعضاء الهيئات القضاة المشرفين على العملية الانتخابية.

وفرضت أجهزة الأمن في البحر الأحمر، إجراءات أمنية مشددة؛ لتأمين انتخابات الرئاسة، بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة، وكثفت قوات الشرطة والجيش، تواجدها بمحيط المنشآت والمواقع الحيوية والميادين على مستوى المحافظة.