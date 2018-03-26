قال المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، إن أهل المحافظة لديهم وعي المشاركة في الانتخابات الرئاسية، المقرر انطلاقها بعد ساعات، مؤكدًا أن كل الأمور ميسرة للناخبين كي يدلوا بأصواتهم.



وأضاف «حبيب»، خلال تصريحات لبرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الأحد، أن المحافظة بدأت في عقد اجتماعات منذ فترة طويلة استعدادًا لانتخابات الرئاسة، موضحًا أنه أجرى أربع جولات، كان آخرها أمس الأحد، لتفقد المقار الانتخابية بالمحافظة.



وتابع أن قوات التأمين أشادت بالجهود التي بذلتها المحافظة في توفير كل الإجراءات اللازمة للعملية الانتخابية وتلافي ملاحظات الأعوام السابقة، مستطردًا: «كانت هناك ندوات كثيرة تتركز على أن الديمقراطية أساسها المشاركة».



وأشاد بتصويت المصريين بكثافة في الخارج، متابعًا: «هذا سيكون دافعًا لتصويت المصريين بالداخل، وكل الأمور ميسرة للناخبين، وأتوقع مشاركة لا تقل عن النسبة التي حددناها وعن نسبة الاستحقاقات السابقة».



وتبدأ الانتخابات الرئاسية 2018، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الاثنين، الموافق 26 مارس، وتستمر حتى 28 من الشهر نفسه.



