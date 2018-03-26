قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن معرض الآثار المصرية المنعقد في عدد من الولايات المتحدة والذي سيستمر حتى يناير 2019، يحظى بقبول كبير من قبل الأمريكيين، متابعًا أنه تم افتتاح معرض «توت عنخ آمون» في ولاية لوس أنجلوس، رسميًا أول أمس السبت، واستقبل 3500 زائر في يومه الأول.



وأضاف «العناني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مع الإعلامي عمرو أديب، أمس الأحد، أن الجميع هناك يتحدث بشكل إيجابي عن مصر فضلًا عن الأخبار والإعلانات المتعلقة بالآثار المصرية التي تجدها منتشرة بكثافة منذ لحظة وصولك إلى المطار، معقبًا: «الدعاية دي لو إحنا اللي عملنها كانت هتكلفنا مئات ملايين الجنيهات».



وتابع أنه لم يتوقع حجم الدعاية المتعلقة بمعرض مقتنيات «توت عنخ أمون»، في ولاية لوس أنجلوس، مؤكدًا أن هذه الدعاية وفرت على البلاد مئات الملايين من الجنيهات خاصة في ظل التغطية الكبيرة التي تقوم بها وسائل الإعلام الأمريكية عن الآثار المصرية.



وعما تردد من أنباء حول بيع 27 قطعة أثرية مصرية بنيويورك، ذكر: «أنا لم أتمكن من متابعة هذا الخبر، ولكن هناك مزادات كثيرة حول العالم لبيع الآثار، والأمر ليس قاصر على أمريكا ولكن أي قطعة أثرية تخرج من مصر بطريقة غير شرعية، يتم إيقاف البيع لها ونعمل على عودتها، وتمكنا من إعادة ألف قطعة».



وأكد أن الوزارة تتابع عن كثب مثل هذه المزادات، لافتًا إلى أنه في حال ثبوت خروج أي قطعة أثرية بطريقة غير شرعية، سيتم العمل على استرجاعها بشكل فوري.



