-«شوشة»: سيناء تتميز بموقع استراتيجي وشاهد عيان على معارك تاريخية



أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ جنوب سيناء السابق والمحاضر في أكاديمية ناصر العسكرية، إن شبه جزيرة سيناء تتميز بموقع استراتيجي وشاهد عيان على معارك تاريخية، وتعد أحد أهم بقاع العالم ولها أهمية دينية وتاريخية واستراتيجية فريدة، مضيفًا أن مساحة شبه جزيرة سيناء تبلغ نحو 61 ألف كيلومتر مربع أي ثلث مساحة مصر، وهي تبلغ 3 أضعاف مساحة دولة إسرائيل لذا إسرائيل دائمًا تتطلع إليها، خاصة أن الله حباها بطبيعة خلابة وكنوز معدنية وأثرية وسياحية، لذلك تعتبر إسرائيل نصر أكتوبر انتكاسة لها بعد انسحابها من سيناء، كما حاولت بعد عام 1967 السيطرة على كل شبه جزيرة سيناء.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية، التي نظمتها محافظة جنوب سيناء في ذكري تحرير سيناء تحت شعار «حماية وطن.. دعم وتنمية»، وذلك بحضور اللواء محمد عيسى سكرتير عام المحافظة، واللواء نادر عشماوي السكرتير المساعد، واللواء حمدي بخيت الخبير العسكري، واللواء هشام الحلبي الأستاذ بأكاديمية ناصر العسكرية.

وأكد اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري، أن الجيش المصري انتصر في كل حروبه ضد المحتلين وسينتصر في حربه على الإرهاب، مشيرًا إلى أن الإرهاب ومن يموله لن يستطيعوا الوقوف ضد مصر وشعبها.