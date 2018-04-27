«إسكان النواب»: أزمة «التجمع الخامس» جرس إنذار لوضع حلول لمثيلاتها

قال النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أزمة تجمع مياه الأمطار بمنطقة التجمع الخامس «كارثة استثنائية»، موضحًا أن مناطق القاهرة الجديدة أُنفِق عليها مليارات، حسب تعبيره.

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الخميس، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تابعت ما وصفها بـ«الكارثة»، الخاصة بتجمع مياه الأمطار بالتجمع الخامس، بشكل جيد، مستطردًا أنها بمثابة جرس إنذار لوضع حلول لمثيلاتها.

وتابع أن «اللجنة» وضعت بعض البنود والأسئلة بشأن تلك الأزمة، وبالأخص منطقة التجمع الخامس، تتعلق بوجود موظفين سايقين أو حاليين تسببوا فيها، إضافة إلى بعض البنود الأخرى، مشيرًا إلى تغيُّر الطقس في جميع أنحاء العالم، إلا أنه لا بد أن يكون هناك استراتيجية لمواجهة مثل هذه الكوارث، على حد قوله.

يُذكر أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة، مساء الثلاثاء الماضي، تسببت في تجمع المياه بالطرقات وبمناطق عدة في التجمع الخامس، وإعاقتها لحركة سير المواطنين.