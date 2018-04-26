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وصلت بعثة نادي الزمالك إلى ملعب إستاد القاهرة، والذي يستضيف مباراة القمة الـ116 بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر الدوري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك في مباراة اليوم كل من، محمود عبد الرحيم «جنش» وعمر صلاح في حراسة المرمى

الدفاع: حمدي النقاز، الونش وإسلام جمال، محمود علاء وأحمد فتوح

الوسط: معروف يوسف، محمود عبد العاطي «دونجا»، محمود عبد العزيز وعبد الله جمعة ومحمد عنتر، أحمد مدبولي، أيمن حفني وطارق حامد.

الهجوم: كابونجو كاسونجو، يوسف إبراهيم «اوباما» وباسم مرسي.

وكان خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك قد ألقى المحاضرة الفنية الأخيرة على اللاعبين قبل التوجه الى استاد القاهرة لمنحهم التعليمات الفنية قبل مواجهة الأهلي في الجولة 34 للدوري الممتاز.

وشدد جلال خلال المحاضرة على ضرورة يقظة الدفاع في مواجهة هجوم الأهلي خاصة في الكرات العرضية.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز الغائب على الأهلي في مباريات الدوري منذ 11 عام.