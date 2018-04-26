أسامة كمال: لو لم يقف الشعب خلف الجيش ما كان سيمتلك هذه القوة

علق الإعلامي أسامة كمال، على احتفال المصريين بمرور 36 عامًا على تحرير سيناء، قائلًا: «إحنا الشعب الوحيد في العالم اللي لما ضاع منه أرضه، كله شال السلاح وحارب، واللي ماقدرش يشيل سلاح حارب بطريقته».



وأضاف «كمال»، خلال تقديمه برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأربعاء، «لو لم يقف هذا الشعب خلف ذلك الجيش، ما كان سيمتلك تلك القوة العسكرية والنفسية والإيمان بنفسه وببلده، لذلك الحديث عن الجيش المصري، يعني الحديث عن الشعب المصري بأسره».



وتابع أن مصر شعبها محارب، قضى جزء من حياته في الخدمة النظامية خلال فترة التجنيد، والباقي يقضيه خدمة غير نظامية، حبًا ودعمًا لجيشه، مشيرًا إلى تسارع الشعب المصري وقتها للمشاركة في دعم القوات المسلحة لتحرير أراضيه بشتى الطرق.



واستطرد: «إحنا الشعب القوي اللي صمم وحرر أرضه»، ناهيًا حديثه بعرض فيلم وثائقي أعده فريق عمل البرنامج للاحتفاء بالشعب المصري وقواته المسلحة وأرض سيناء الحبيبة.



