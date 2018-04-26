أشرف مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، اليوم الخميس، على حملة مرورية مكبرة استهدفت كافة ميادين ومحاور المحافظة الرئيسية، موجهًا بالتركيز على الأماكن الحيوية، والتي دائمًا ما تشهد كثافات مرورية خاصة في أوقات الذروة.

وحصر، بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بمديرية أمن الإسكندرية، الأماكن التي تشهد زحامًا بالإسكندرية في مناطق «أسفل كوبري أبيس، وميدان الجواهر، وميدان الجمهورية، وميدان التحرير، وميدان الحرية، ومثلت الشركات».

وطالب «النمر» القيادات والضباط والأفراد، بالعمل على زيادة نسبة السيولة المرورية، وعدم ترك أية تكدسات مرورية دون تدخل.