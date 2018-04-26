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ارتفاع ضحايا حريق بئر للنفط في إندونيسيا إلى 21 قتيلا

جاكرتا - د ب أ
نشر فى : الخميس 26 أبريل 2018 - 7:02 ص | آخر تحديث : الخميس 26 أبريل 2018 - 7:02 ص
ذكر مسؤول إندونيسي، اليوم الخميس، أن حصيلة ضحايا حريق اندلع في بئر للنفط بإقليم أتشيه الإندونيسي، ارتفعت إلى 21 قتيلا.

وأصيب 38 آخرون على الأقل بحروق خطيرة جراء الحريق الذي اندلع في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء، حينما كان سكان محليون يجمعون النفط من سطح البئر، وفقا لما ذكره تيوكو أحمد دادك رئيس وكالة الحماية المدنية بالإقليم.

وأضاف: "تم إخماد الحريق هذا الصباح لكن الغاز لا يزال يتدفق".

وقال مسؤولون، في وقت سابق، إن السكان المحليين استخدموا البئر بشكل غير قانوني لسنوات.

ويعد استغلال السكان المحليين لآبار النفط التي لم تعد صالحة للاستخدام التجاري، أمرا شائعا في إندونيسيا، رغم كون ذلك غير قانوني.

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