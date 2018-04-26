راموس يشيد بأداء أسينسيو وفاسكيز أمام بايرن ميونخ

احتفى سيرخيو راموس، مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، بالفوز الذي حققه فريقه (2 / 1) على مضيفه بايرن ميونخ مساء أمس الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، مشيدا بقدرة النادي الملكي على تحمل الضغط خلال تلك المواجهة، كما أثنى أيضا على أداء زميليه لوكاس فا

سكيز وماركو أسينسيو.

وقال راموس في تصريحات لشبكة "بي إن سبورت" التليفزيونية الرياضية: "أن تعرف كيف تتحمل الضغط يجعل منك قيمة كبيرة".

وأضاف قائد ريال مدريد قائلا: "كنا نعرف ما كان ينتظرنا، تمتعنا بصلابة كبيرة ونجحنا في الدفاع بشكل جماعي، من قال أن المباراة ستكون سهلة، يتبقى لنا أن نعيد الكرة على ملعبنا".

ويرى راموس أن ريال مدريد حقق الفوز لأنه قرأ المباراة بشكل أفضل، واستطرد قائلا: "هم حاولوا الفوز بالمباراة ونحن على الجانب المقابل تمكنا من القضاء عليهم".

وأشاد راموس بالأداء الذي قدمه زميله لوكاس فاسكيز في الشق الدفاعي، وبالدور الذي أداه أسينسيو بعد دخوله إلى ملعب اللقاء في الشوط الثاني.

وتابع راموس قائلا: "يجب الإشادة بلوكاس فاسكيز الذي بذل كل شيء".

وتحدث راموس أيضا عن أسينسيو، حيث قال: "إنه لاعب محوري بالنسبة لنا، مساندته للفريق في كل مرة يدخل فيها إلى الملعب يجعلنا نحقق أهدافنا".