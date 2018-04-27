وزير الخارجية الأمريكي يزور الأردن الأسبوع المقبل

ؤ، بزيارة إلى العاصمة الأردنية عمان الأسبوع المقبل ضمن جولة له تشمل بروكسل والرياض والقدس في الفترة من 26 - 30 أبريل الجاري، بحسب الخارجية الأمريكية.

ووفقا لبيان صادر عن المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية هيثر نيوارت، وزعته السفارة الأمريكية بعمان مساء اليوم الخميس، فإن وزير الخارجية الأمريكي يتطلع قدما إلى لقاء الحلفاء الرئيسيين والشركاء في أول رحلة رسمية له كوزير للخارجية.

وأضاف البيان أن بومبيو سيسافر إلى بروكسل في 26 و27 أبريل الجاري حيث يلتقي الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج وسيشارك في الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي، حيث سيناقش الحلفاء التحضيرات لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الناتو في يوليو.

وأشار البيان إلى أن منطقة الشرق الأوسط ستكون المحطة التالية لوزير الخارجية الأمريكي.