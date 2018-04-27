سارة حسام : شعرت بالخوف أثناء مشاهدة الجماهير داخل الملعب

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قالت سارة أحمد حسام لاعبة المنتخب المصري للجمباز الإيقاعي فوق ال16سنة إن الجماهير التي حضرت اليوم الخميس بطولة الجمباز اعطت للاعبات المنتخب حماس لتقديم أداء رائع.

وأوضحت اللاعبة في تصريحات خاصة لـ "الشروق": أنها في غاية السعادة بعد وجود الجماهير بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي لمشاهدة وتشجيع اللاعبين في البطولة الإفريقية.

وأكدت سارة أن الاتحاد المصري للجمباز بقيادة إيهاب أمين تحدث معهم خلال الاستعدادات وحفزهم من أجل تقديم أداء جيد خاصة وأن البطولة تقام في القاهرة.

ومن جانبها تحدثت اللاعبة شهد شمردن لاعبة المنتخب أن مدربة المنتخب قالت للاعبات بعدم الخوف بالإضافة إلى تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها اللاعبات أثناء فترة الأعدادات والتي أقيمت في الصالة المغطاة قبل بدء منافسات البطولة الإفريقية بأسبوع.

وأكملت اللاعبة انها شعرت بالخوف بعد مشاهدة الجماهير التي جاءت لمساندتهم ولكن بعد ذلك تم إزالة الخوف والتركيز في البطولة.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري لجمباز الإيقاعي فوق ال16عام الميدالية الفضية بعد تحقيقم المركز الثاني في منافسات الجمباز الإيقاعي الجماعي.