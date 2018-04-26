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انتظام حركة عبور السفن بممر المجرى الملاحي لقناة السويس

بورسعيد - محسن العشري:
نشر فى : الخميس 26 أبريل 2018 - 11:57 ص | آخر تحديث : الخميس 26 أبريل 2018 - 11:57 ص

شهدت محافظة بورسعيد سقوط أمطار بصورة متقطعة مصحوبة بغيامة ورعد وبرق على جميع الأحياء، ولم تؤثر على عمل المعديات من وإلى مدينة بورفؤاد.

بينما انتظمت حركة عبور قوافل السفن بممر المجرى الملاحي لقناة السويس وحركة الملاحة بهيئة موانئ بورسعيد.


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