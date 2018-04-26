انتظام حركة عبور السفن بممر المجرى الملاحي لقناة السويس

ردا على انتقاد رشا نبيل لطريقة التعامل مع السيول..«الوزراء»: «ظاهرة طبيعية والعالم كله يشهدها»

أسامة كمال: لو لم يقف الشعب خلف الجيش ما كان سيمتلك هذه القوة

فيديو.. تامر أمين يختبر خط «الوزراء» الساخن للإبلاغ عن سوء الأحوال الجوية على الهواء: «هنستنى لإمتى؟»

تامر أمين عن التجمع الخامس: «نكبة أن يحدث هذا في منطقة عمرها 15 سنة»