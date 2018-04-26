فى استجابة لما نشرته «الشروق»: محافظ الإسكندرية يعلن دعمه لمهرجان «الفيلم القصير» فى الدورة المقبلة

التقى بفريق العمل فى مكتبه.. وأرسل من ينوب عنه فى حفل الختام.. ووعد بتذليل كل العقبات

رئيس المهرجان يعلن عن جائزة مالية تقدر بـ 45 ألف جنيه لدعم إنتاج 3 سيناريوهات



عقد د. محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، اجتماعا مع فريق عمل مهرجان «الاسكندرية للفيلم القصير» بمكتبه أمس، لمناقشة المشاكل التى يعانى منها المهرجان، حيث عرضوا شكواهم من تجاهل المسئولين بالمحافظة لهم، وتضررهم من عدم الحصول على دعم من المحافظة لمساندة المهرجان رغم مرور 4 أعوام على إنشائه، وأثبت فريق العمل جديته فى إنجاحه، وذلك فى استجابة لما نشرته «الشروق» عن معاناة شباب السينمائيين بالإسكندرية، والذين يشعرون بحالة من التجاهل رغم انهم يقدمون مهرجانا محترما بشهادة كل الشخصيات الهامة التى شاركت فيه، وعلى رأسهم المنتج محمد العدل الرئيس الشرفى للمهرجان لثلاث دورات متتالية، والذى عبر عن غضبه الشديد من عدم تقديم الرعاية الكافية لهذا الحدث السينمائى الهام.

قام د.محمد سلطان بدعوة فريق العمل بالمهرجان لاجتماع بمكتبه، يضم كلا من محمد محمود رئيس المهرجان، ومونى محمد محمد سعدون المدير الفنى للمهرجان، ومحمد نبيل مدير المركز الصحفى.

وناقش معهم ما كتبته «الشروق»، مؤكدا أن ما حدث كان سوء فهم، موضحا انه لا يعلم شيئا عن هذا المهرجان، ولم يلتق بفريق عمله من قبل.

وأكد فريق العمل أن ملف المهرجان، تم عرضه على المسئولين بالمحافظة، وتم التوقيع عليه انه تحت رعاية المحافظة، لكن على أرض الواقع كان الامر مجرد كلمة روتينية، وعلى ارض الواقع لم يتلق المهرجان أى رعاية مادية أو لوجيستية.

وشرح فريق العمل كيف طلبوا أكثر من مرة تحديد موعد لمقابلته، لعرض مشاكلهم عليه دون أى استجابة، ومع هذا لم يتراجعوا واستمروا فى عملهم، وكل دورة يشهد الجميع بالجهد المبذول، بدليل ان الدورة الرابعة التى انتهت فاعلياتها مؤخرا، شهدت إقبالا كبيرا من الضيوف العرب، وكانت هناك تغطية إعلامية كبيرة لفاعليات المهرجان.

واوضح د. محمد سلطان، بأن المحافظة تتلقى يوميا طلبات من جمعيات كثيرة تريد دعم المحافظة، ومن هنا يحاول أن يضع الميزانية الممنوحة لهم من الدولة فى المناطق الأكثر احتياجا، فيما وعد بتقديم رعاية كبيرة وملموسة للمهرجان فى الدورة المقبلة، وتذليل كل العقبات أمامهم، وكبداية للاهتمام بالمهرجان وفاعلياته، أرسل من ينوب عنه لحضور فاعليات حفل الختام والذى تزامن مع ارتباطه بأعمال هامة.

وقال إن هذا تقدير منه للجهد الذى يبذلونه فى المهرجان، الذى نجح فى تثبيت أقدامه، وبعد أن اثبتوا جديتهم.

على صعيد آخر شهد حفل الختام الذى أقيم مساء الاثنين اعلان جوائز مسابقاته، وفاز فيلم «عاهدتك» بجائزة أفضل فيلم روائى للمخرج الجزائرى محمد برقى، وحصل فيلم «سبية» العراقى للمخرج ضياء جودة على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، بينما نال الفيلم المصرى «الرائد توم» شهادة تقدير.

وفى مسابقة الفيلم الوثائقى، فاز فيلم «رحلة البحث عن أبو العربى» للمخرج المصرى أكرم البزاوى على جائزة أفضل فيلم، بينما فاز الفيلم المصرى «الملتقى» للمخرج مدحت ماجد على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وفاز فى مسابقة أفلام الطلبة، فيلم «اسمه ايه» للمخرجة المصرية سلمى ماهر على جائزة أفضل فيلم، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم المصرى «فى البحر سمكة» إخراج بولا ادوارد، وحصد فيلم «ونس» للمخرج أحمد نادر بجائزة الملتقى الصغير، أما فيلم «حبوب منع الحلم» ففاز بجائزة أفضل فيلم فى مسابقة «خطوة أمل».

وأعلن المخرج محمد محمود رئيس المهرجان فى حفل الختام عن جائزة مالية تقدر بـ 45 ألف جنيه مصرى لدعم إنتاج ثلاثة سيناريوهات، وهى منحة مقدمة من مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعى برئاسة نيرمين البحطيطى.

وقال رئيس المهرجان إنه من المنتظر استقبال السيناريوهات المقدمة خلال الفترة من 1 مايو وحتى الأول من اغسطس من العام الجارى، على أن يتم عرض الأفلام المنجزة خلال دورة العام المقبل.