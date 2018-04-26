محكمة باكستانية تأمر بعزل وزير الخارجية

قضت محكمة باكستانية بعزل وزير الخارجية، على خلفية ما يتردد عن إخفائه أصوله في الخارج، حيث يعتبر البعض هذا القرار محاولة لتقويض حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف في الانتخابات المقررة هذا الصيف.

وقالت محكمة إسلام آباد، إن خواجه آصف لم تعد تنطبق عليه فقرة إسلامية بالدستور تنص على أن النائب يجب أن تتوفر فيه صفة الورع والتقوى.

وكان سياسي منافس من حزب زعيم المعارضة عمران خان قد طعن على أهلية آصف لشغل منصب وزير الخارجية العام الماضي، استنادا إلى أنه أخفى أصولا يمتلكها في الشرق الأوسط. وينص الدستور الباكستاني على أنه على جميع النواب الإفصاح عن أصولهم للسلطات الانتخابية قبل التصويت البرلماني.

ونفى آصف ارتكابه أي جرم، وقال إنه سوف يطعن على الحكم أمام محكمة أعلى درجة.

وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد قضت العام الماضي بعزل شريف استنادا إلى نفس المادة بالدستور، على الرغم من الجدل الذي أحاط بفترة توليه منصبه تركز على اتهامات فساد ضد أسرته، التي تكشفت فيما يسمى بـ«وثائق بنما».

وأشار البعض حين ذاك لوجود تواطؤ بين الجنرالات والقضاه لعزل شريف، الذي مازال يعد السياسي الأكثر شعبية في البلاد.