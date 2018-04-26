«الوزراء» يكشف سبب تراكم المياه في شوارع القاهرة الجديدة

كشف السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن السبب في تراكم المياه بشوارع القاهرة الجديدة، قائلًا إن تعطل محطات الكهرباء التي تغذي محطات رفع المياه هو ما تسبب في تراكم الأمطار بالمدينة.



وأضاف متحدث «الوزراء»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مع الإعلامي أسامة كمال، أمس الأربعاء، أن كمية الأمطار التي سقطت بغزارة لم تكن متوقعة، لافتًا إلى سقوطها على أكثر من منطقة في القاهرة وعدد من محافظات الوجه البحري، لكن التجمع الخامس كانت الأكثر تضررًا.



وأكد أن الحكومة بذلت جهودا مكثفة لرفع الضرر الواقع على المواطنين بالتجمع الخامس، منذ بداية أزمة الأمطار الغزيرة، وكل الوزارات والجهات المعنية تقوم بدورها، متابعًا أن وزارة الإسكان قد أرسلت عددًا كبيرًا من عربات شفط المياه، بينما سارعت الكهرباء بإرسال مولدات لتعويض انقطاع التيار الكهربائي،



وذكر أن محطات شفط المياه بالقاهرة الجديدة قديمة وتحتاج إلى جهد كبير من الدولة لتطويرها، لرفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشددًا على اهتمام الحكومة بالبنية التحتية وتطويرها في كل القطاعات، التي ظلت لسنوات طويلة دون إحلال وتجديد، ومنها الشبكة الخاصة بالكهرباء.



وكانت الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة مساء أول أمس الثلاثاء، تسببت في تجمع المياه بالطرقات وبمناطق عدة في التجمع الخامس، وإعاقتها لحركة السير.