قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الطقس السيء ستنتهي تمامًا الجمعة المقبلة.



وأضاف رئيس «الأرصاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، مع الإعلامية رشا نبيل، مساء الأربعاء، أنه من المتوقع أن تستمر هذه الموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى الساعات الأولى على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية الوجه البحري القاهرة حتى شمال الصعيد.



وتابع أنه بعد الساعة الحادية عشر من صباح الخميس، ستقل حدة هذه الموجة على بعض محافظات الوجه البحري والقاهرة وتستمر في شدتها على مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء.



وأكد أن الهيئة قد أصدرت بيانًا رسميًا تحذر فيه من الأحوال الجوية السيئة، ووقوع أمطار شديدة ورعدية على السواحل الشمالية الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ومدن القناة، تصل إلى حد السيول على وسط وجنوب سيناء، معقبًا: «كل ما تنبأنا به حدث بالفعل، وبلغنا كل الجهات الرسمية المعنية بذلك».



وأوضح أن النشرة اليومية التي تصدرها الهيئة يتم إرسالها إلى كل المحافظات والوزارات ومجلس الوزراء والجهات المعنية بالأرصاد؛ المطارات والموانئ، معقبًا: «لقد أصدرنا بيانًا بشأن حالة الطقس الحالية إلى كل الجهات المعنية، والبيان يستوجب مستوى آخر من الأهمية عن النشرة».