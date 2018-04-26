محافظ البحيرة: «أزمة الأمطار دليل على تغير المناخ العالمي»

قالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إن أزمة تجمع مياه الأمطار بالتجمع الخامس وعدة مناطق بالقاهرة دليل على تغير المناخ العالمي، حسب تعبيرها.

وشددت «عبده»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الخميس، على ضرورة وجود بنية تحتية مجهزة؛ لمواجهة مثل هذه الأمطار، إضافة إلى توافر خطوط الكهرباء والمولدات بها، لافتة إلى أهمية وجود كتيب خاص بكل محافظة لمواجهة وإدارة هذه الأزمة مستقبلًا.

وأشارت إلى تطهير جميع مصارف البحيرة، بعد أزمة الأمطار التي واجهتها المحافظة عام 2015، إضافة إلى شراء معدات صرف جديدة، وإعداد كتيب خاص بكيفية مواجهة الأزمة، يشتمل على أرقام هواتف الإغاثة وطريقة التعامل مع الأزمة، لافتة إلى تدريب نماذج شبابية لهذا الشأن.

وأوضحت أن اجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع مجلس المحافظين، اليوم الخميس، من أكبر الاجتماعات؛ لمناقشته موضوعات هامة كاستعدادات شهر رمضان، وقضية استرداد أراضي الدولة، إضافة إلى التعليم، حسب تعبيرها.

يُذكر أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة، مساء الثلاثاء الماضي، تسببت في تجمع المياه بالطرقات وبمناطق عدة في التجمع الخامس، وإعاقتها لحركة سير المواطنين.