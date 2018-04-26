حملة موسعة للقضاء على «أبوقردان» بعد انتشاره داخل الأحياء السكنية بالوادي الجديد

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، حملة موسعة لقص الأشجار، وذلك بهدف القضاء على شكاوي المواطنين؛ جراء انتشار طائر أبو قردان والذي ظهر بصورة كبيرة على الأشجار، التي تتوسط الأحياء السكنية بمدينة موط بواحة الداخلة.

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة، إنه تم البدء في حملة نظافة موسعة تشمل تقليم وتهذيب الأشجار، التي تقع بجوار الوحدات السكنية والتي اتخذها طائر أبو قردان مسكنًا له في الفترة الأخيرة، حيث تم قطع أجزاء من هذه الأشجار وليس اقتلاعها بالكامل؛ حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة ولحين القضاء على هذه المشكلة.

وأضاف، أن الطائر ترك الحقول والمزارع بالقرى وعلى أطراف المدن واستوطن الأشجار، التي تتوسط الأحياء السكنية بأعداد كبيرة، ما أدى إلى الإضرار بالبيئة، كما تستهدف الحملة تهجير الطائر وضمان عودته لموطنه الأصلي أو إبادته.