قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية يستعيد نشاطه فى القاهرة والأقاليم

تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية عرضا مساء اليوم على مسرح البالون، والذى تقدم من خلاله برنامجها الجديد، والذى يأتى فى إطار حملة التطوير الشاملة التى انطلقت فى قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية أخيرا، التى شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عرضا مماثلا قدمته فرقة رضا للفنون الشعبية على نفس المسرح ليلة أمس الأول، والتى عرضت الفرقة برنامجها الفنى الجديد بعد ضخ دماء جديدة فيها من خلال عناصر شبابه الواعد.

وكانت الوزيرة قد وجهت خلال لقائها مع الدكتور عادل عبده فور تكليفه بمهام رئيس القطاع، بضرورة تذليل كل العقبات امام استعادة بريق عروض فرق القطاع، وخاصة فرقتى رضا والقومية للفنون الشعبية، وحضورهما فى على المستويين المحلى والدولى كما كانا منذ تأسيسهما.

ومن جانبه انطلق رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية فى خطة عاجلة للم شمل القطاع، والتى بدأها بجلسات مع اعضاء الفرق لتذليل العقبات التى تواجهها، والتى كان من اخطرها خروج الاوركسترات المصاحبة لعروض الفرق من الخدمة بسبب هروب العازفين للقطاع الخاص تحت وطأة الازمات المالية، وكذلك نجوم الفرق من الراقصين والراقصات، ما ترتب عليه تقديم عروض لفرقتى رضا والقومية للفنون الشعبية على موسيقى مسجلة بنظام الـ«بلاى باك»، ما اخذ الكثير من فاعلية العروض وتأثيرها على الجمهور.

وفى اطار الانقاذ العاجل لفرقة رضا قام عادل عبده بضم 16 راقصا وراقصة للفرقة اضافة إلى عدد من العازفين والمطربين، والذين شاركوا فى بروفات مكثفة مع الفرقة لتحقيق الاندماج مع المجموع، وليلحقوا بالعرض الذى اقيم بمسرح البالون كإعلان عن عودة فرقة رضا لنشاطها، استعدادا للموسم الصيفى الذى يمثل الموسم الاهم للقطاع.

فيما تنتظر عروض قطاع الفنون الشعبية حمله دعائية ضخمة تضعها على بؤرة اهتمام الجمهور، وذلك مع بداية الموسم الصيفى الذى اصبح على الابواب.

ومن جانبه كشف رئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية عن العمل الجارى حاليا لانجاز اعمال التجديد والتطوير لمسرح محمد عبدالوهاب بالاسكندرية، وذلك تمهيدا لفتح أبوبه للجمهور مع بداية الموسم الصيفى، كذلك تجهيز سيرك ومسرح جمصة لاستقبال جمهوره فى الموسم، مشيرا إلى عمله على تفعيل دور جميع فرق القطاع وتحويلها إلى مراكز ثقافية وفنية، والتى بدأت بافتتاح فرع السيرك القومى بمدينة 15 مايو، والذى افتتحته وزيرة الثقافة الأسبوع الماضى.