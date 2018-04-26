ضبط 3 أشخاص والبحث عن هاربين لسرقتهم 16 سيارة في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثاني المنتزه، القبض على 3 أشخاص «ميكانيكي، عاطل، سائق» فيما لا يزال البحث عن شخصين آخرين «مزارع، عاطل» هاربين، محل إقامتهم كفر الدوار محافظة البحيرة؛ لقيامهم بتكوين تشكيلاً تخصص في ارتكاب 16 حادث سرقة سيارات بأسلوب كسر «الكونتاك» طبلة التشغيل.

تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي اللواء شريف عبدالحميد، يفيد ورود معلومات لضباط مكافحة جرائم سرقات السيارات، من عدد من المواطنين بسرقة سياراتهم، وذلك وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن شرطة الإسكندرية، اليوم الخميس.

والمقبوض عليهم هم «م.م» 22 عامًا، ميكانيكي سيارات، سبق اتهامه في 30 قضية «مخدرات، سلاح ناري» و«م.س» 19 عامًا، عاطل، سابق اتهامه في قضية جنح أول المنتزه «سرقة سيارة» و«ع.م» 23 عامًا، سائق، سابق اتهامه في 3 قضايا «مخدرات، سلاح ناري».

فيما لا يزال البحث عن الهاربين «ك.ع» 37 عامًا، مزارع، سابق اتهامه في 5 قضايا «سرقة وسائل نقل، نصب، مخدرات» و«م.ا» 24 عامًا، عاطل، سابق اتهامه في قضية «سلاح» رقم 34 لسنة 2011 جنح مركز شرطة كفر الدوار.

وعقب تقنين الإجراءات وضبطهم، تم العثور بحوزتهم على بندقية خرطوش مطموسة الأرقام عيار 12، وفرد خرطوش عيار 12 و10 طلقات من ذات العيار، وسلاح أبيض «مطواة».

وبمواجهتهما أقرا بالاشتراك مع الهاربين «الرابع والخامس» في ارتكاب 16 واقعة سرقة، وبعرض السيارات المضبوطة بحوزة المقبوض عليهم، على المجني عليهم، تعرف كلًا منهم على ما يخصه.

وتحرر محضر جنح قسم شرطة ثاني المنتزه، وجاري عرضهم على النيابة العامة؛ لتتولى التحقيق.