كاسونجو يقود هجوم الزمالك بالقمة 116 أمام الأهلي

أعلن خالد جلال، المدير الفنى للفريق الأول لنادي الزمالك، تشكيل فريقه الذي يواجه الأهلي في تمام الثامنة مساء، ضمن مباريات الجولة الـ34 من بطولة الدوري العام، والمقرر إقامتها على ملعب ستاد القاهرة.