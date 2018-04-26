كاسونجو يقود هجوم الزمالك بالقمة 116 أمام الأهلي

أعلن خالد جلال، المدير الفنى للفريق الأول لنادي الزمالك، تشكيل فريقه الذي يواجه الأهلي في تمام الثامنة مساء، ضمن مباريات الجولة الـ34 من بطولة الدوري العام، والمقرر إقامتها على ملعب ستاد القاهرة.
وجاء التشكيل علي النحو التالي :
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"
خط الدفاع : أحمد ابو الفتوح ، حمدى النقاز ، محمود علاء ، محمود حمدى "الونش".
خط الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، معروف يوسف.
خط الهجوم : أيمن حفنى ، اوباما ، كاسونجو.
يذكر أن الأهلي، نجح في الحفاظ على لقب الدوري، وذلك قبل نهاية المسابقة بـ6 جولات، بعد ان تربع علي عرش ترتيب جدول المسابقة برصيد 85 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 58 نقطة.