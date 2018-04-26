مندوب فلسطين بمجلس الأمن: سكان غزة يتعرضون لانتهاكات جسيمة من جانب الاحتلال

قال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن الوضع في قطاع غزة شاذ وغير منصف خاصة مع تزايد المعاناة للسكان الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة على يد قوات الاحتلال.

وأوضح مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط، الخميس، أن سكان قطاع غزة يخضعون لحصار غير شرعي من جانب الاحتلال، متابعًا أن تصريحات القيادات الإسرائيلية المحرضة ضد الشعب الفلسطيني تهدد حياة الكثيرين وتجعلهم أهدافًا مشروعة.

وأشار إلى الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال في حق المتظاهرين المدنيين، قائلًا: «الفلسطينيون قاموا بمظاهرات سلمية غير مسلحة ينادون بحقوقهم بما فيها حق العودة لأراضيهم، رجال ونساء وشباب يتظاهرون ضد الاضطهاد الذي لا يتحمله بشر، حيث إن الشعب الفلسطيني يحيا تحت أطول احتلال عسكري، وأطول أزمة لاجئين في التاريخ الحديث»

وتابع أن هذه التظاهرات استجابة طبيعية للاحتلال القاسي غير الشرعي، والذي لا يفيه وصفه بالشراسة حقه من القسوة، متسائلًا: «لماذا يضايقهم أن يستخدم الشعب كل السبل السلمية لوضع حد لهذا الاضطهاد؟».

ولفت إلى إصدار دولة الاحتلال أوامر لقواتها بفلسطين، بإطلاق النار على المتظاهرين العزل بما فيهم من أطفال، تم بالفعل استهدافهم بالذخيرة الحية، مؤكدًا أن هناك 74 فلسطينيًا لقوا حتفهم، وأكثر من 5 آلاف تم إصابتهم، وبعضهم أصيب بعجز كامل.

واستطرد أن ما تفعله إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني يعد خرق سافر للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان والجنائية الدولية، مطالبًا مجلس الأمن باستجواب تل أبيب على خلفية هذه الجرائم.

https://www.youtube.com/watch?v=pbOgNQvVYlE