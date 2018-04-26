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تجمهر العشرات من أهالي قرية منشأة الأمراء بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، أمام أبواب مستشفى المنشاوي بطنطا احتجاجا على تأخر إذن تصريح دفن جثه نجلتهم والتي توفيت خلال إجرائها عملية قيصرية داخل مستشفى خاص على أيدي فريق طاقم طبي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ يحمل رقم 3103 إداري بنقطة شرطة مستشفى المحلة العام تابعة لقسم أول المحلة من المدعو محمد زكريا أبوسعد ونبيل إبراهيم بيومي بوفاة زوجة الأول ونجلة الثاني "نيرة" 23 سنة أثناء عملية ولادة قيصرية داخل مستشفى "عبد الظاهر التخصصي" نتيجة الإهمال الطبي ضد كل من الدكتور محمود أبو العمايم أخصائي التخدير مدير المستشفى وأخصائية نساء وتوليد واتهامهم بالتسبب فى وفاة نجلتهم.

وطالب أهالي الفتاة بالقصاص قانونيا من المتسببين فى وفاة نجلتهم كما تقدموا بشكوى رسمية إلى مديرية الصحة بطنطا لاتخاذ كافة الإجراءات الإدارية حيال المستشفى المتسببة في وفاتها، حسب ما ذكروه فى محضر البلاغ.

ووجه الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة مساعديه بتشكيل لجنة لمعاينة المستشفى وسماع أقوال الشاكين والأطباء المتسببين فى الوفاة والتأكد من تورطهم من عدمه وطلب تقرير الطب الشرعي حول وفاة الفتاة.

كما قرر المستشار أحمد السعيد عمر رئيس نيابة أول المحلة فتح باب التحقيق فى الواقعة واستدعاء الأطباء المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معهم عقب سماع أقوالهم فيما نسب إليهم من اتهامات من أهل الفتاة.