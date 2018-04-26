الزمالك : توفير 6 حافلات لنقل الأعضاء إلى استاد القاهرة قبل القمة

قال اللواء علاء مقلد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لا تخضع لأية معايير وهى مباراة لها طابع خاص.
وأضاف في تصريحات إذاعة: "أتمنى أن يكون التوفيق حليف الزمالك ويقدم الفريق مباراة جيدة تليق باسمه، مؤكدًا النادي جهز 6 حافلات لنقل أعضاء النادي الذين تم إرسال أسمائهم للأمن في كشوفات رسمية إلى ملعب المباراة.
وأوضح: "حافلات الجماهير ستبدأ في التحرك نحو الثانية أو الثالثة عصرا إلى ملعب ستاد القاهرة، وستنتظر الحافلات داخل الاستاد لحين إنتهاء المباراة وإعادة الجماهير للنادي مرة أخرى".