الزمالك : توفير 6 حافلات لنقل الأعضاء إلى استاد القاهرة قبل القمة

قال اللواء علاء مقلد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لا تخضع لأية معايير وهى مباراة لها طابع خاص.

قال اللواء علاء مقلد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لا تخضع لأية معايير وهى مباراة لها طابع خاص.

قال اللواء علاء مقلد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لا تخضع لأية معايير وهى مباراة لها طابع خاص.