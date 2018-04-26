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الزمالك : توفير 6 حافلات لنقل الأعضاء إلى استاد القاهرة قبل القمة

الشروق
نشر فى : الخميس 26 أبريل 2018 - 11:58 ص | آخر تحديث : الخميس 26 أبريل 2018 - 11:58 ص
قال اللواء علاء مقلد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لا تخضع لأية معايير وهى مباراة لها طابع خاص.
 
وأضاف في تصريحات إذاعة: "أتمنى أن يكون التوفيق حليف الزمالك ويقدم الفريق مباراة جيدة تليق باسمه، مؤكدًا النادي جهز 6 حافلات لنقل أعضاء النادي الذين تم إرسال أسمائهم للأمن في كشوفات رسمية إلى ملعب المباراة.
 
وأوضح: "حافلات الجماهير ستبدأ في التحرك نحو الثانية أو الثالثة عصرا إلى ملعب ستاد القاهرة، وستنتظر الحافلات داخل الاستاد لحين إنتهاء المباراة وإعادة الجماهير للنادي مرة أخرى".

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