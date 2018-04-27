تريزيجيه يدعم سعد سمير بعد إصابته فى القمة

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حرص محمود حسن تريزيجيه المحترف فى صفوف قاسم باشا التركي علي مساندة زميله فى المنتخب الوطني سعد سمير مدافع الأهلي، عقب إصابته فى لقاء القمة الـ116 أمام الزمالك، فى المباراة التي أقيمت اليوم الخميس علي إستاد القاهرة ضمن مبارايات الجولة الـ34 من الدوري، وانتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

ونشر تريزيجية عبر صفحته الشخصية علي موقع التغريدات القصيرة "تويتر" رسالة إلي سمير، وقال فيها:" الف سلامه عليك يا بطل إن شاء الله بسيطة".

وغادر مدافع الاهلي ملعب المباراة فى الشوط الأول، نتيجه تأثره بالإصابة التي تعرض لها، والتي علي إثرها حل محمد نجيب مدافع الشياطين الحمر محله فى ملعب اللقاء.

وفشل المارد الأحمر بطل الدوري فى تحقيق الفوز علي الفريق الأبيض، وتحقيق رقم قياسي، والوصول للنقطة الـ88 بجدول الترتيب، وتجاوز الرقم الذي حققه الزمالك بطل دوري موسم 2014-2015.