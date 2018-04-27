وزير التنمية المحلية: «أزمة الأمطار» كانت درسا تعلمت منه جهات كثيرة

قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن أزمة تجمع مياه الأمطار بمنطقة التجمع الخامس كانت درسًا تعلمت منه جهات كثيرة، حسب تعبيره.

وأضاف «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الخميس، أن الأمطار كانت كثيفة جدًا رغم تساقطها في فترة قليلة، مشيرًا إلى عدم حدوث تلك الظاهرة في مصر كثيرًا مقارنة بدول أوروبية، وهو ما كان سببًا في عدم الاستعداد الكافي لها.

وأوضح أن ما حدث كان بسبب تضافر عوامل كثيرة، سواء كثافة المطر، أو تأثر محطات الرفع من الأحوال الجوية، إضافة إلى الكثافة المرورية في المناطق التي شملتها الأزمة، موضحًا أنه كان يجب إبعاد الناس عن تلك الطرق.

وتابع أن محافظة القاهرة ومحافظات أخرى ساعدت في التخلص من المياه بالتجمع الخامس، مؤكدًا شعور الحكومة بمعاناة المواطنين التي خلّفتها تلك الأزمة، حسب تعبيره.

يُذكر أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة، مساء الثلاثاء الماضي، تسببت في تجمع المياه بالطرقات وبمناطق عدة في التجمع الخامس، وإعاقتها لحركة سير المواطنين.