القبض على شرطي أمريكي سابق متهم بقتل عدة أشخاص

قالت السلطات في كاليفورنيا، الأربعاء، إنه تم إلقاء القبض على ضابط شرطة سابق للاشتباه في أنه قاتل محترف ومغتصب، وأفلت من قبضة الشرطة منذ سبعينيات القرن الماضي.



وأعلنت شرطة مدينة سكرامنتو، في مؤتمر صحفي، القبض على الضابط السابق جوزيف جيمس دي أنجيلو (72 عاما) الملقب بـ"القاتل الذهبي".



وقال قائد شرطة سكرامنتو، سكوت جونز، للصحفيين إنه تمت مباغتة دي أنجيلو في منزله في سيتروس هايتس، إحدى ضواحي سكرامنتو، واعتقل هناك.



واتهم جونز رسميًا بتهمتي قتل زوجين في عام 1978 وتهمتين أخريين بقتل زوجين في عام 1980. ومن المتوقع أن يتبع ذلك المزيد من الاتهامات.