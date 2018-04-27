الجمعة 27 أبريل 2018 12:15 ص القاهرة القاهرة 20.4°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

بعد انتشار لعبة الحوت الأزرق.. هل تؤيد إصدار قانون لتقنين الألعاب الإلكترونية؟
النتـائـج تصويت

بعد الفوز على الأهلي.. نبيل الحلفاوي يهنئ الزمالك

كتب-أحمد عاطف
نشر فى : الخميس 26 أبريل 2018 - 11:26 م | آخر تحديث : الخميس 26 أبريل 2018 - 11:27 م

• الحلفاوي: المباراة من أسوأ لقاءات الفريقين


هنأ الفنان القدير نبيل الحلفاوي، نادي الزمالك لفوزه على بطل الدوري النادي الأهلي.

وقال الحلفاوي عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس: «رغم أنها من أسوأ لقاءات الفريقين فنيا وسلوكيا.. مبروك للزمالك فوزه على بطل الدوري».

وكانت المباراة عكس توقعات الحلفاوي، التي ذكرها بتغريدة سابقة عبر حسابه الشخصي بأن يفوز الأهلي بثلاث أهداف.

وفاز نادي الزمالك على النادي الأهلي بنتيجة 2-1 في لقاء القمة 116 بالدوري المصري الممتاز، الذي انعقد اليوم الخميس باستاد القاهرة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك