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• الحلفاوي: المباراة من أسوأ لقاءات الفريقين



هنأ الفنان القدير نبيل الحلفاوي، نادي الزمالك لفوزه على بطل الدوري النادي الأهلي.

وقال الحلفاوي عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس: «رغم أنها من أسوأ لقاءات الفريقين فنيا وسلوكيا.. مبروك للزمالك فوزه على بطل الدوري».

وكانت المباراة عكس توقعات الحلفاوي، التي ذكرها بتغريدة سابقة عبر حسابه الشخصي بأن يفوز الأهلي بثلاث أهداف.

وفاز نادي الزمالك على النادي الأهلي بنتيجة 2-1 في لقاء القمة 116 بالدوري المصري الممتاز، الذي انعقد اليوم الخميس باستاد القاهرة.