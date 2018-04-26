إدخال جثمان «البطش» لغزة عبر معبر رفح البري

فتحت السلطات المصرية، اليوم، معبر رفح البري استثنائيا للسماح بإدخال جثمان الأكاديمي الفلسطيني فادي البطش، الذي اغتيل في العاصمة الماليزية كوالالمبور، السبت الماضي.

وذكر مصدر فى معبر رفح البري أنه تم إدخال جثمان البطش إلى قطاع غزة من المعبر بعد أن نقلته سيارة إسعاف من مطار القاهرة حتى معبر رفح البري.

إلي ذلك، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم، إن اغتيال البطش، كان جزءا من عملية واسعة النطاق لجهاز الموساد الإسرائيلي، تهدف للقضاء على ما اعتبرته "عقول حماس في الخارج"، في إشارة إلى العلماء والمهندسين الفلسطينيين في الخارج.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مخابراتية إقليمية القول أن عملية اغتيال البطش، جاءت بأمر مباشر من رئيس الموساد، يوسي كوهين.

وأضافت المصادر أن الهدف من العملية كان "تفكيك مشروع حركة حماس المعني بإرسال علماء غزة الواعدين ومهندسيها إلى الخارج، لجمع المعلومات حول كيفية محاربة إسرائيل عبر العلم والأسلحة.

ونقلت الصحيفة أيضا عن مصادر مخابراتية غربية وإقليمية أن البطش كان مسؤولا عن اتصالات مع كوريا الشمالية لبحث عقد صفقات أسلحة مع حماس عبر ماليزيا. وأشارت الصحيفة إلي أن مسؤولين ماليزين رفضوا التعليق على التقرير.

واعتبرت الصحيفة أن البطش كان الأخير من سلسلة من الخبراء الفلسطينيين الذين اغتيلوا ضمن عمليات الموساد في الخارج، كان آخرهم المهندس محمد الزواري، وهو ناشط في الجناح العسكري لحماس، وكان خبيرا في تطوير الطائرات بدون طيار، واغتيل جنوب تونس في ديسمبر 2016.