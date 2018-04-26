علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، بشأن ضحايا الهجوم الكيماوي في دوما السورية، قائلة إنه لم يتم العثور على أي ضحايا حتى الآن.

وأكدت متحدثة «الخارجية الروسية»، في مؤتمر صحفي بموسكو، اليوم الخميس، أنه لم يتم العثور على أي ضحايا أو مصابين أو آثار لاستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما حتى الآن، معقبة: «هذا الهجوم المزعوم في دوما أصبح ذريعة لاستخدام القوة في سوريا».

وأشارت إلى زيارة بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مدينة دوما مرتين، ومساعدة بلادها للبعثة فيما يخص ضمان أمنها، متابعة أن روسيا تنتظر من مفتشي المنظمة إجراء تحقيقًا غير متحيز في ملابسات ما حدث، وإصدار تقريرها بأسرع ما يمكن.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، الأسبوع الماضي، ضربات عسكرية، استهدفت مواقع تابعة للنظام السوري في دمشق؛ وذلك ردًا على الهجوم الكيماوي الذي شهدته بلدة دوما، منذ عدة أيام، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى.