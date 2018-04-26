أستراليا تنفق أكثر من مليون دولار لمكافحة بكتيريا آكلة للحم البشر

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الخميس، أنها ستنفق 1.14 مليون دولار لمكافحة بكتيريا غامضة آكلة للحم البشر تنتشر في ولاية فيكتوريا جنوبي البلاد.



ولم يتمكن العلماء من الوقوف على أسباب انتشار تلك البكتيريا المعدية المعروفة باسم "قرحة بورولي".



وتتسبب العدوى في آفات مدمرة للجلد والأنسجة الرخوة ولها آثار مدمرة على المصابين حيث تؤدي إلى العجز طويل الأجل والتشوه والبتر وحتى الموت.



كما سيتم دعم المشروع بـ 1.1 مليون دولار إضافية من تمويلات حكومة فيكتوريا ومجلسين محليين.



وقال وزير الصحة، جريج هانت، في بيان اليوم الخميس: "هذه حالة طبية مروعة ومؤلمة، والبحث أمر حيوي للوصول إلى أصل هذا التحدي الصحي الجديد".



وأضاف: "آمل أن يحدد البحث في نهاية المطاف سبب هذا النوع من البكتيريا".



وبلغ عدد حالات الإصابة في فيكتوريا 182 حالة في عام 2016، و275 حالة في عام 2017 و30 حالة حتى الآن هذا العام، وفقًا لدراسة نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر.



ويتم الإبلاغ عن حوالي 2000 حالة إصابة بهذه البكتيريا في جميع أنحاء العالم كل عام، وهي أكثر شيوعًا في المناطق الاستوائية بغرب أفريقيا ووسطها ويرتبط بالمياه الراكدة والأشهر الدافئة.