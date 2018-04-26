قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه «من المتوقع أن تبدأ حالة الطقس في التحسن اعتبارًا من غد الجمعة».

وأوضح «عبد العال»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أنه «فيما يتعلق بالجزء الغربي من البلاد، والذي يشمل السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، فسيشهد اليوم سقوط أمطار خفيفة».

وأضاف أنه «فيما يتعلق بالجزء الشرقي، والذي يشمل السواحل الشمالية الشرقية ودمياط ومدن القناة ووسط وجنوب سيناء، فسيشهد أمطار غزيرة حتى نهاية اليوم».

وأضاف أنه «اعتبارًا من ظهر غد الجمعة ستنتهي تمامًا فرص سقوط الأمطار، وستبدأ الأحوال الجوية في التحسن بشكل كبير».

ونصح المواطنين بالخروج وممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، قائلًا: «أوروبا بيحصل فيها أكتر من كدة، والناس بتعيش حياتها، لكن يجب توخي أقصى درجات الحذر، واتباع تعليمات المرور».