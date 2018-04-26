محافظ الإسكندرية: لم يكن هناك تدريبا جيدا على إدارة «أزمة الأمطار»

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه لم يكن هناك تدريبًا جيدًا على إدارة أزمة تجمع مياه الأمطار بالتجمع الخامس وعدة مناطق بالقاهرة، موضحًا أن إدارة الأزمات من الموضوعات الهامة، حسب تعبيره.

وشدّد «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الخميس، على توعية المواطنين قبل الأزمة، إضافة إلى أهمية معرفتهم لرد الفعل وقت حدوث المشكلة.

وتابع أن أزمة مياه التجمع الخامس تشتمل على جزئين، واحدٌ يتعلق بمياه الأمطار، وآخر بتنظيم حركة المواطنين، مشددًا على ضرورة وجود سيناريوهات عديد لإدارة الأزمات.

ولفت إلى إصدار محافظة الإسكندرية بيان إعلاني للمواطنين قبل أزمة مياه الأمطار حين توقعها؛ حتى تُقلل من مضاعفاتها، مشيرًا إلى أهمية خلق محاور جديدة لطرق بديلة للمواطنين من أجل تقليل معاناتهم، حسب تعبيره.

يُذكر أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة، مساء الثلاثاء الماضي، تسببت في تجمع المياه بالطرقات وبمناطق عدة في التجمع الخامس، وإعاقتها لحركة سير المواطنين.