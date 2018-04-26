استضافت جامعة بيروت العربية الفنان حسين فهمي، في ندوة بعنوان "قصة نجاح حسين فهمي"، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عمرو جلال العدوي وبمشاركة النائبين عمار حوري وخالد زهرمان والسفير المصري نزيه النجاري والإعلامي عماد الدين أديب، إلى جانب أسرة الجامعة وطلابها وحشد من الاعلاميين اللبنانيين والعرب.

وحرص حسين فهمي على مشاركة طلاب الجامعة، تجاربه الإنسانية والشخصية والعملية، مقدما نصائح عديدة للأجيال الجديدة من الطلاب، أهمها ألا يخشوا الفشل، لأنه لا يوجد نجاح إلا بعد فشل، كما طالبهم بأن يحلقوا بأفكارهم، ويكونوا أنفسهم لا أن يقلدوا غيرهم.

وقال خلال الندوة إن هناك ادوار لم ينجح فيها وهذه ناحية يجب إثارتها طالما يتحدث للطلاب عن قصة نجاح، فالفشل ينبهنا ويحفزنا الى النجاح والتقدم إلى الأمام.

ونصح فهمي الطلاب من الجيل الجديد بأن يقرأ كثيرًا، ويذهب للمكتبات، وأن يكون على دراية بكل شيء من حوله، مؤكدا أنه حتى الآن يقرأ الكتب ويزور المتاحف.

وأكد فهمي أن الموقف السياسي لا ينقص من نجومية الفنان بل إن على الفنان ان يقول رأيه في كل الموضوعات، متذكرا مع الجمهور دوره في فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"، وأنه قدمه بانفعال وولاء شديدين ما دفع مخرج الفيلم آنذاك الى تهدئته أكثر من مرة.

كما تحدث عن سفره إلى الولايات المتحدة لدراسة الاخراج، موضحا ان فترة دراسته استمرت ثلاث سنوات حصل فيها على الدراسات العليا في الاخراج وكتابة السيناريو والديكور، لافتا الى ان هذه الدراسة الشاملة ساعدته في اعماله الفنية خاصة أنه يملك عين المخرج والممثل.

ورفض فهمي ما يتم تداوله عن تراجع الدراما المصرية في العقد الأخير مؤكدا على أصالتها ووصولها الى كل بيت عربي، واصفا الدراما التركية بالرخيصة والتي تحمل افكارا غير مفيدة للمجتمعات، مشددا على أن اسوأ دراما هي التركية لأنها تعتمد على البروباجندا والديكورات المزيفة، والفكر المتخلف الذي يدمر العالم العربي، لذلك هي ممنوعة في مصر.

ورفض فهمي اعتبار أن مسألة العمر تشكّل عائقًا أمام حياة النجوم، معتبرًا أن "ليس هناك في الحياة شيء اسمه عُمْر، بل هناك انتقال في مراحل حياة الإنسان، فهذه هي فلسفته في الحياة، فالانسان له بداية ونهاية، وما بينهما هو ملكه، عليه أن يقوم بما يريد، فالحياة جمالها أنها مستمرة".

وعن الهجوم الذي طال مؤخرًا الفنانة نجلاء فتحي، قال: "ما كُتب عنها غير منصف، والإنسان الجميل يبقى جميلًا طوال عمره، فنجلاء ما زالت تشعّ جمالًا، والعمر مفروض علينا، ولا يحق لنا أن نتكلم بهذه الطريقة عنها".

كما رفض فكرة الاعتزال، وأكد أنه سيبقى موجودًا طالما هو قادر على تقديم الأعمال".

وفي ردّه عن سؤال عن أكثر ما أبكاه آخر مرة قال: "أبكي عندما أرى أطفالًا مشردين على شاشة التلفاز، فهذا الأمر يضايقني جدًّا، خصوصًا في عالمنا العربي، فهؤلاء يجب أن يكون لهم حياة كريمة، ولا ذنب لهم بما يحصل من حروب سياسية في بلادهم".

وكشف حسين فهمي خلال اللقاء، على أن زيارته لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري تأتي في سياق زياراته الاعتيادية إلى لبنان، وقال: "هو صديق عزيز أزوره كلما سنحت الفرصة، كما أنني زرت ضريح الرئيس رفيق الحريري، وتمنيت لرئيس الحكومة النجاح في الانتخابات النيابية"، مؤكدا على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات التي ستجري في لبنان والعراق وتونس، لما لصوتهم من اهمية وقيمة".

وعن التغيرات التي تشهدها المملكة العربية السعودية، قال حسين فهمي "إن المملكة تأخرت إنما الانفتاح مقبل وكان هذا متوقعا لأن العالم يتغير".