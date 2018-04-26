الخميس 26 أبريل 2018 12:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

بعد انتشار لعبة الحوت الأزرق.. هل تؤيد إصدار قانون لتقنين الألعاب الإلكترونية؟
النتـائـج تصويت

رئيس مجلس الدولة يشارك في مؤتمر حول الأمن الإلكتروني في الانتخابات بأوسلو

كتب- محمد مجدى
نشر فى : الخميس 26 أبريل 2018 - 11:57 ص | آخر تحديث : الخميس 26 أبريل 2018 - 11:57 ص

شارك المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الاداري، في المؤتمر الخامس عشر بشأن الإدارات والهيئات الانتخابية والذي عقدته مفوضية البندقية - مجلس أوروبا بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بمدينة اوسلو بالنرويج يومي ١٩ و ٢٠ أبريل الجاري.

كان مجلس أوروبا وجه الدعوة لمجلس الدولة المصري والاتحاد العربي للقضاء الاداري لحضور المؤتمر الذي يعقد كل كل عام في إحدى العواصم الأوروبية.

وناقش المؤتمر الأمن الإلكتروني في الانتخابات وكيفية تأمين الاجراءات التكنولوجية التي تستخدم خلال العلمية الانتخابية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك