رئيس مجلس الدولة يشارك في مؤتمر حول الأمن الإلكتروني في الانتخابات بأوسلو

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شارك المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الاداري، في المؤتمر الخامس عشر بشأن الإدارات والهيئات الانتخابية والذي عقدته مفوضية البندقية - مجلس أوروبا بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بمدينة اوسلو بالنرويج يومي ١٩ و ٢٠ أبريل الجاري.

كان مجلس أوروبا وجه الدعوة لمجلس الدولة المصري والاتحاد العربي للقضاء الاداري لحضور المؤتمر الذي يعقد كل كل عام في إحدى العواصم الأوروبية.

وناقش المؤتمر الأمن الإلكتروني في الانتخابات وكيفية تأمين الاجراءات التكنولوجية التي تستخدم خلال العلمية الانتخابية.