رئيس جامعة بني سويف يُحيل 13 طبيبا وممرضين وإدريين بالمستشفى الجامعي للتحقيق

أحال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، 13 طبيبا وعدد من موظفي التمريض والإداريين بمستشفى بني سويف الجامعي، للتحقيق على خليفة الاهمال والتقصير في العمل، وذلك بعد قيامه بجولة مفاجأة للمستشفى اليوم الخميس.

واستمع «حسن»، خلال الجولة إلى المرضى ومدى مستوى الخدمة الطبية المقدمة، ومر على الأجهزة الطبية والأشعة؛ للتأكد من عملها وتقديم الخدمة للمرضى.

وقد وجد قصور في تقديم الخدمة الصحية، والتي على أثرها أحال عددا من الأطباء والتمريض والإدريين للتحقيق.

فقد تابع رئيس الجامعة، سير منظومة العمل وحسن تقديم الخدمات الطبية بكافة أقسام المستشفى والعيادات الخارجية والطوارئ والأقسام الإدارية، وذلك برفقة الدكتور عماد البنا، مدير عام المستشفى، ومدحت سليمان، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمستشفى.

وبدأ زيارته لقسم الطوارئ بالمستشفى؛ للاطمئنان على المرضى المتواجدين، والوقوف على مدى الخدمة الطبية المقدمة لهم وتوفير ما يلزم من المستلزمات الطبية والإشراف على تواجد العدد الكافي من طاقم الأطباء والتمريض وسير العمل بأقسام الأشعة والتحاليل، حرصا منه على أن تكون المستشفى الجامعي مؤهله تأهيلا كاملا؛ لاستقبال أكبر عدد ممكن من الحالات وأن تكون كافة أقسام المستشفى الداخلية والخارجية على استعداد دائم لاستقبال الحالات التي ترد إليها.

كما تابع رئيس الجامعة، حالات الأقسام الداخلية وزيارة الأقسام المختلفة بالمستشفى والاستفسار من المرضى عن مدى جودة الخدمة المقدمة لهم وتوفير ما يلزم، وسماع جميع شكواهم والعمل على توفيرها لهم.