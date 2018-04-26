جماهير الزمالك تهتف لغالي في القمة 116

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قامت جماهير الزمالك المتواجدة بمدرجات ستاد القاهرة بتقديم لافتة طيبة تنم عن الروح الرياضية بعدما هتفت لقائد الأهلي حسام غالي، خلال نزول اللاعب مع زملائه لإجراء عمليات الإحماء قبل إنطلاق مباراة القمة 116 بين قطبي الكرة المصرية

ويستضيف ستاد القاهرة مباراة القمة ، ضمن الجولة الـ34 من بطولة الدوري الممتاز، ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد ٥٨ نقطة، في حين يحتل الأهلي الصدارة برصيد ٨٥ نقطة وحسم المسابقة لصالحه للمرة 40 في تاريخه.

وكان غالي قد أعلن نهاية مسيرته مع الساحرة المستديرة كلاعب مع نهاية الموسم الجاري لتكون مباراة الزمالك الأولى بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده وبكى خلاله أثناء إعلان اعتزاله

ومن المقرر أن يقيم الأهلي مباراة تكريمية لحسام غالي أمام أياكس الهولندي 15 مايو المقبل في الإمارات

ويدير اللقاء طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد الحنفي، ويعاونه سمير جمال وعبد الفتاح عريشة مساعدين، والحكم الرابع سامح فاروق، وكلا من أمين عمر وسعيد حمزة حكما خامسا.