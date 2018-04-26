هشام سليم ينتهي من تصوير دوره في مسلسل «اختفاء»

انتهى أمس الفنان هشام سليم تصوير مشاهده الأخيرة في مسلسل "اختفاء"، الذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنانة نيللي كريم، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

المشهد الذي تم تصويره في منطقة وسط البلد بالقاهرة، كان عبارة عن حادث يتعرض له هشام سليم خلال الأحداث.

يجسد "سليم" في مسلسل "اختفاء" دور صحفي، يتعرض لبعض المشاكل تستهدف حياته، بسبب تتبعه وبحثه عن حقيقة رجل أعمال شهير.

المسلسل من تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج العدل جروب.

وعلى صعيد اَخر، انتهى هشام سليم من تصوير دروه في مسلسل "لدينا أقوال أخرى" والذي يظهر فيه كضيف شرف، حيث يظهر بدور شخص يقدم معلومات مغلوطة للفنانة يسرا بطلة المسلسل، الذي كتبه عبد الله حسن وإبراهيم محسن، ويخرجه محمد علي.

يذكر أن هشام سليم يشارك أيضا في مسلسل "طايع"، بطولة الفنانة عمرو يوسف وصبا مبارك، تأليف محمد دياب واخراج عمرو سلامة، ويجسد فيه شخصية والد "طايع" الذي يقدمه الفنان عمرو يوسف.