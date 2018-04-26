مدرب منتخب الجمباز «سيدات» تشيد بمستوى اللاعبات بعد فضية البطولة الإفريقي

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قالت سارة عبد اللطيف المدير الفني للمتخب المصري وفريق سموحة للجمباز إيقاعي بنات فوق 16عام أن اللاعبات قدموا أداء رائع في البطولة الإفريقية.

وصرحت عبد اللطيف في تصريحات خاصة للشروق أن الفريق بدأ التحضيرات للبطولة بشكل قوي والاستعداد الجيد لخوض المنافسات وتحقيق افضل مركز في البطولة.

وأوضحت مدرب منتخب أن خلال فترة وجيزة تأقلمت اللاعبات حيث كانوا يشاركون في البطولات السابقة بشكل فردي ولكن تم تجانس اللاعبات مع بعضهم البعض.

وأكملت:" منظر الصالة اليوم أكثر من رائع أعطنا للاعبات دفعه قوية لتقديم أفضل مالديهم وقالت أن بعد منظر الملعب أحثنا اننا نخوض منافسات بطولة عالمية وليست إفريقية".

وحقق المنتخب المصري للجمباز الإيقاعي فوق ال16عام الميدالية الفضية بعد أن حققوا المركز الثاني في منافسات الجمباز الإيقاعي الجماعي.