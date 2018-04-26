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فحص 18 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات بالغربية

اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية - علاء شبل:
نشر فى : الخميس 26 أبريل 2018 - 1:41 م | آخر تحديث : الخميس 26 أبريل 2018 - 1:41 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم، من فحص 18 بلاغ حريق ووقاية من المفرقعات في حملات أمنية، مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات ودوريات الشرطة، بشوارع قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات، في إطار خطة مديرية الأمن لتأمين أرواح المواطنين ضد أي مخاطر تهدد حياتهم.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء زكريا عباس حكمدار مديرية الأمن، يفيد بورود تقريرا من العميد إيهاب عبدالحميد مدير قوات الحماية المدينة في مجال جهود إدارة الحماية المدنية، حرر 8 بلاغات حريق متنوع و6 مخالفات في مجال الوقاية من أخطار الحريق، و2 بلاغ مفرقعات (سيارة متروكة)، و2 إنقاذ بري (انهيار جزء من منزل - انقلاب سيارة).

حررت المحاضر اللازمة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق في الوقائع المشار إليها.


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