بالفيديو- الزمالك يكسر لعنة 11 عاما أمام الأهلي في الدوري

فاز الزمالك على نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة، في القمة الـ116 من الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز.

افتتح التهديف كاسونجو في الدقيقة 6 بعد خطأ دفاعي من الأهلي، وسجل الهدف الثاني أيمن حفني في الدقيقة 21 بعد عرضية من معروف يوسف، وسجل هدف الأهلي وليد سليمان في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مختلف: محمد الشناوي، خط الدفاع : صبري رحيل ، سعد سمير ، إيمن أشرف ، أحمد فتحي، خط الوسط : حسام عاشور ، كريم نيدفيد ، عمرو السولية ، وليد سليمان، خط الهجوم : مروان محسن ، جونيور أجايى.

وجاء تشكيل الزمالك كالأتي: محمود عبد الرحيم "جنش"، خط الدفاع : أحمد ابو الفتوح ، حمدى النقاز ، محمود علاء ، محمود حمدى "الونش"، خط الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، معروف يوسف، خط الهجوم : أيمن حفنى ، اوباما ، كاسونجو.

انحصر اللعب في بداية المباراة في وسط الملعب، واعتمد كل فريق على الكرات الطويلة، وسط كثافة دفاعية من كلاهما.

لم يمر الكثير إلى أن حصل الزمالك على ركلة ركنية لعبت الكرة عرضية داخل منطقة جزاء الأهلي فشل نيدفيد في إبعاد الكرة وصلت إلى كاسونجو المتواجد بمفرده أمام مرمى الشناوي ووضع الكرة بنجاح في المرمي معلناً عن الهدف الأول للأبيض في الدقيقة .

شهدت أحداث المباراة عقب تقدم الزمالك في النتيجة مشادة بين اللاعبين إلى أن تعدى عمرو السولية على محمد جنش في الدقيقة 11 ليحصل على بطاقة صفراء أولى في اللقاء.

حاول الأهلي الضغط لتعديل النتيجة حتى حصل على ركلة ركنية لعبها أحمد فتحي على رأس أيمن أشرف الذى مررها إلى سعد سمير المتواجد أمام مرمى جنش ولكن سعد حاول تمرير الكرة لمروان محسن ولينجح دفاع الزمالك من افتكاك الكرة بسهولة في الدقيقة 17.

في الدقيقة 21 حصل الزمالك على رمية تماس، لعبت إلى معروف يوسف الذى راوغ دفاع الأهلي وأرسل عرضية أرضية مميزة استقبلها أيمن حفني بتصويبة نموذجية في مرمى الشناوي ليعلن عن الهدف الثاني.

كثرة المشادات بين اللاعبين في المباراة إلى أن تدخل حسام عاشور بقوة على أيمن حفني من الخلف ليحصل على الإنذار الثاني في اللقاء في الدقيقة 27، ولم يمر سوى دقيقتين إلى أن تدخل يوسف أوباما على سعد سمير من الخلف ليحصل على الإنذار الاول للزمالك.

حصل الزمالك على ركلة حرة من مكان مميز للغاية على حدود منطقة جزاء الأهلي، صوبها محمود عبدالعزيز من الجميع وباغتت محمد الشناوي ولكنه تتألق في إبعاد الكرة.

خرج سعد سمير في الدقيقة 45 بسبب تأثره بالإصابة بعد التدخل العنيف من أوباما عليه، ليشارك بدلًا منه محمد نجيب، قبل أن يعلن حكم اللقاء عن خمسة دقائق وقت بدل من ضائع، لم ينجح كلا الفريقين من تقديم شيء مختلف بهما لينتهي الشوط الاول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

قبل بداية الشوط الثاني جاء التغيير الثاني لحسام البدري المدير الفني للأهلي بنزول إسلام محارب بدلًا من حسام عاشور لتدعيم الخط الهجومي للأحمر.

سيطر الأهلي على مجريات اللقاء وتعددت محولاته لتقليل الفارق، إلى أن انفرد أجاي بالمرمى في الدقيقة 49 من مرتدة خطيرةعقب تمريرة من مروان ولكنه سدد الكرة ضعيفة تماما وسهلة في يد محمود جنش حارس الزمالك.

وفي الدقيقة 51 محاولة خطيرة للغاية للأهلي، عقب عرضية مميزة من صبري رحيل ورأسية من إسلام محارب ولكن تألق كبير من جنش في إبعاد الكرة إلى ركلة ركنية.

جاء التغيير الأول لخالد جلال المدير الفني للزمالك في الدقيقة 56 بنزول محمد عنتر بدلًا من أيمن حفني لتنشيط منطقة وسط الملعب للأبيض.

مرر صبري رحيل كرة عرضية في الدقيقة 63 وصلت إلى آجايي الذى مرر الكرة إلى إسلام محارب ليسددها قوية ولكنها ارتطمت فى دفاع الزمالك وصلت إلى مروان محسن سددها قوية ولكن جنش يتألق في إبعاد الكرة إلى ركلة ركنية.

شهدت الدقيقة 66 التغيير الثاني للزمالك بنزول محمود دونجا بدلًا من يوسف أوباما والتغيير الثالث والأخير للأهلي بنزول صلاح محسن بدلًا من كريم نيدفيد.

حصل الأهلي على ركلة حرة على حدود منطقة جزاء الزمالك سددها أحمد فتحي وتصطدم في يد كاسنجو ليعلن محمد الحنفي حكم اللقاء ركلة جزاء للأحمر سددها وليد سليمان ليعلن الهدف الأول في الدقيقة 71.

انتفض لاعبي الأهلي من أجل تعديل النتيجة، ومرر إسلام محارب كرة رائعة لصلاح محسن سددها قوية ولكن جنش يتألق في إبعاد الكرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 74.

دفع خالد جلال بأخر تغيير له بنزول أحمد مدبولي بدلًا من محمود عبدالعزيز في الدقيقة 77.

شهدت الدقيقة 82 أخطر فرص الأهلي ليضيع هدف التعادل بعد ركلة ركنية من أحمد فتحي ورأسية من مروان محسن ولكن الكرة ارتطمت في القائم الأيمن لمرمى جنش.

ظلت محاولات الأهلي مستمرة ولكن دون جدوى، ليعلن محمد الحفني نهاية المباراة بفوز الزمالك في القمة الـ116 في الدوري الممتاز.

ارتفع رصيد الزمالك عند النقطة 61 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 85 في المركز الأول.

الهدف الأول للزمالك

الهدف الثاني للزمالك

الهدف الأول للأهلي