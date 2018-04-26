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محكمة عراقية تقضي بإعدام 5 داعشيات أجنبيات

بغداد - د ب أ
نشر فى : الخميس 26 أبريل 2018 - 1:36 م | آخر تحديث : الخميس 26 أبريل 2018 - 1:36 م

قضت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد اليوم الخميس، بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق خمس نساء اجنبيات بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الاسلامية ( داعش).

وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان صحفي ، إن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت احكاما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق خمس مدانات اثنتان منهن يحملن الجنسية الاذرية وثلاث آخريات من قرغيستان لإنتمائهن لتنظيم داعش ".

وأضاف أن "أحكاماً بالسجن المؤبد صدرت بحق خمس مدانات بالإرهاب ، اثنتان يحملن الجنسية الروسية ، فضلا عن مدانتين تحملان الجنسية الاذرية وواحدة فرنسية الجنسية".

وأكد بيرقدار أن "المدانات ينتمين إلى تنظيم داعش الارهابي ، فضلا عن قيامهن بالاشتراك في عمليات إجرامية ضد القوات العراقية ، وأن الاحكام صدرت وفقا لأحكام قانون مكافحة الارهاب العراقي".


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