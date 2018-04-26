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إزالة 553 حالة إشغالات ثابتة ومتحركة بالبحيرة

البحيرة - خميس البرعي:
نشر فى : الخميس 26 أبريل 2018 - 11:52 ص | آخر تحديث : الخميس 26 أبريل 2018 - 11:52 ص

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة والصادر بشأنها قرارات من الجهات المعنية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 553 حالة إشغالات ثابتة ومتحركة بالبحيرة.


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