وصل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، صباح الخميس، إلى مطار أربيل، بإقليم كردستان، وذلك لأول مرة منذ أزمة الاستفتاء التي نشبت العام الماضي.

وكان في استقبال «العبادي»، لدى وصوله إلى مطار أربيل، رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، وذلك حسب ما ذكره الحساب الرسمي لرئيس الوزراء العراقي، على موقع «تويتر».

